هتان باهبري: نتمنى مشاهدة حضور جماهيري يليق باسم الأخضر غدًا
أكد لاعب الشباب ومنتخب الأخضر هتان باهبري، اليوم الأربعاء، على أنه استطاع أن يتأقلم بشكل سريع مع لاعبي المنتخب.
وتمنى ” باهبري ” في المؤتمر الصحفي المنعقد للتعليق على مباراة المنتخب أمام عمان غدًا، أن يحضر جمهور الأخضر إلى المباراة، بشكل يليق باسم الأخضر، قائلًا: ” الجمهور لا يحتاج دعوة ” .
وأشار إلى احترام الأخضر لمنتخب عمان وشبابه، مؤكدًا: ” نسعى لتقديم مستوى مميز وكسب نتيجة المباراة ” .
ويلتقي منتخب الأخضر نظيره العماني غدًا الخميس، في تمام الساعة 6:30 مساءً، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجوعات لـ ” خليجي 23 ” .
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