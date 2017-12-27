هتان باهبري: نتمنى مشاهدة حضور جماهيري يليق باسم الأخضر غدًا

ماجد محمد(صدى):

أكد لاعب الشباب ومنتخب الأخضر هتان باهبري، اليوم الأربعاء، على أنه استطاع أن يتأقلم بشكل سريع مع لاعبي المنتخب.

وتمنى ” باهبري ” في المؤتمر الصحفي المنعقد للتعليق على مباراة المنتخب أمام عمان غدًا، أن يحضر جمهور الأخضر إلى المباراة، بشكل يليق باسم الأخضر، قائلًا: ” الجمهور لا يحتاج دعوة ” .

وأشار إلى احترام الأخضر لمنتخب عمان وشبابه، مؤكدًا: ” نسعى لتقديم مستوى مميز وكسب نتيجة المباراة ” .

ويلتقي منتخب الأخضر نظيره العماني غدًا الخميس، في تمام الساعة 6:30 مساءً، في إطار الجولة الأخيرة من دور المجوعات لـ ” خليجي 23 ” .