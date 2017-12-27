” مرور الجوف ” يطبق النظام العادل برصد مخالفات منسوبيه
شكلت إدارة مرور منطقة الجوف بتوجيه من مديرالإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، فرق سرية، للتخطيط لشن حملة رصد ومتابعة، المخالفات المرورية ، التي يرتكبها رجال المرور نفسهم، حرصًا على تطبيق الضوابط والقوانين، على الجميع دون استثناء أحد.
وقال مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي، ” رجال المرور هم القدوة للآخرين في عملية الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، ويجب أن يطبقوا النظام على أنفسهم قبل أن يطبقوه على السائقين ” .
كما شدد العتيبي على تطبيق التعليمات على الجميع بشكل حازم، دون استثناء أحد، للحد من الحوادث المرورية وعدم التجاوز.
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