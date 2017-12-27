” مرور الجوف ” يطبق النظام العادل برصد مخالفات منسوبيه

علي العنزي(صدى):

شكلت إدارة مرور منطقة الجوف بتوجيه من مديرالإدارة العامة للمرور العميد محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، فرق سرية، للتخطيط لشن حملة رصد ومتابعة، المخالفات المرورية ، التي يرتكبها رجال المرور نفسهم، حرصًا على تطبيق الضوابط والقوانين، على الجميع دون استثناء أحد.

وقال مدير إدارة مرور منطقة الجوف العميد محمد بن نايف العتيبي، ” رجال المرور هم القدوة للآخرين في عملية الالتزام بأنظمة وتعليمات المرور، ويجب أن يطبقوا النظام على أنفسهم قبل أن يطبقوه على السائقين ” .

كما شدد العتيبي على تطبيق التعليمات على الجميع بشكل حازم، دون استثناء أحد، للحد من الحوادث المرورية وعدم التجاوز.