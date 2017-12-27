سفاح الشطرنج الروسي قتل 49 شخصا وكان يخطط لوصول ضحاياه إلى 64

موسكو(صدى):

في ظل مسابقات الشطرنج الجارية، تعود قصة سفاح الشطرنج الروسي إلى أذهاننا بعدما مر عليها أكثر من 10 سنوات، حيث تعود لعام 2007، عندما أطلق الحكم بحقه.

وأعلنت الشرطة الروسية، أن ألكسندر بيشوشكين، سفاح الشطرنج الروسي، ارتكب 49 جريمة قتل، بينما كان يخطط لتنفيذ 64.

ووجدت الشرطة الروسية، بعدما داهمت منزله، على رقعة شطرنج، كان يخطط من خلالها لقتل شخص مقابل كل مربع من مربعات رقعة الشطرنج ال 64.

وكان السفاح يستدرج ضحاياه إلى منزله، ومن ثم يقدم لهم مشروبات كحلية؛ لإيقاعهم بالسكر، وتوجيه ضربات بالمطرقة على رؤوسهم حتى الموت.