مصري ينتحل صفة سعودي بالكويت بعد القبض عليه متورطا في ترويج الشبو

خالد الظفيري(صدى):

انتحل رجل مصري صفة أنه سعودي الجنسية عندما ألقى رجال الأمن الكويتي القبض عليه، وبحوزته خمسة أكياس شبو ومبلغ مالي.

وقال المصري عبارة ” أنا سعودي ” عندما قبض عليه بمنطقة العمرية، حيث اشتبه رجال أمن به لقيامه بالبحث في التراب مستخدما إضاءة الهاتف، وأكتشف أن بحوزته خمسة أكياس شبو وتم إحالته لمكافحة المخدرات.

وطلبت منه قوات الأمن بطاقة إثبات الشخصية فقال إنه لا يحملها وأدعى أنه سعودي الجنسية ولكن لهجته المصرية الواضحة كشفت كذبه.

وأحالته القوات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده، بعد أن أجريت له بصمة تعريفية وتأكدوا أنه مصري.