تعطيل التشغيل التلقائي بالإصدار الجديد ” جوجل كروم 64 “

واشنطن(صدى):

أعلن متصفح ” جوجل كروم 64 ” الجديد عن استعداده التام لمواجهة الإعلانات التي يتم تشغيلها تلقائياً، بالإضافة على المحتوى الصوتي أيضا، كما يتم تعطيل التشغيل التلقائي لمقاطع الفيديو بشكل افتراضي.

وسيكون تعطيل التشغيل التلقائي عن طريق إعدادات كل موقع على حدة، أي أنه يمكنك تعطيل الموقع الذي ترغب به بشكل منفصل.

ومن المنتظر أن يصل الإصدار النهائي للمتصفح ” جوجل كروم 64 ” في شهر يناير المقبل لعام 2018، والآن يمكن استخدام النسخة التجريبية منه المتصفح.

ويتميز ” كروم 64 ” بأمكانية منع صفحات الويب من التنقل بشكل تلقائي ، وسوف يتم إبلاغ المستخدم بأنه تم منع محاولة إعادة توجيه ضمن شريط معلومات المتصفح.