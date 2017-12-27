” يورسيتش ” : معنويات الأخضر مرتفعة.. ونسعى لاقتناص اللقب
أكد كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني لمنتخب الأخضر، اليوم الأربعاء، على أن معنويات الأخضر مرتفعة، قبل لقاء عمان المقرر إقامته غدًا في إطار الجولة الأخيرة من دور المجوعات لـ ” خليجي 23 “.
وقال ” يورسيتش ” في المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث حول المباراة، إن أحمد الفريدي لاعب مهم جدًا، مضيفًا: ” ننتظر التقارير الطبية التي تؤكد حالة اللاعب قبل مباراة عمان “.
وتابع: ” أنا مدرب طموح وسبق أن تحدثت بأن هدفي تحقيق لقب الدورة، وسنسعى لذلك بجهود الجميع ” ، مؤكدًا على احترامهم لمنتخب عمان، مشيرًا إلى امتلاكهم لعناصر جيدة ومنسجمة.
وفي سياق أخر أشار إلى أنه لا يفضل تغيير اللاعبين كثيرًا، قائلًا: ” حتى الآن لم أعرفهم بشكل كامل، ولن أتحدث عن تشكيلة الغد “.
اترك تعليقاً