” يورسيتش ” : معنويات الأخضر مرتفعة.. ونسعى لاقتناص اللقب

ماجد محمد(صدى):

أكد كرونوسلاف يورسيتش، المدير الفني لمنتخب الأخضر، اليوم الأربعاء، على أن معنويات الأخضر مرتفعة، قبل لقاء عمان المقرر إقامته غدًا في إطار الجولة الأخيرة من دور المجوعات لـ ” خليجي 23 “.

وقال ” يورسيتش ” في المؤتمر الصحفي المنعقد للحديث حول المباراة، إن أحمد الفريدي لاعب مهم جدًا، مضيفًا: ” ننتظر التقارير الطبية التي تؤكد حالة اللاعب قبل مباراة عمان “.

وتابع: ” أنا مدرب طموح وسبق أن تحدثت بأن هدفي تحقيق لقب الدورة، وسنسعى لذلك بجهود الجميع ” ، مؤكدًا على احترامهم لمنتخب عمان، مشيرًا إلى امتلاكهم لعناصر جيدة ومنسجمة.

وفي سياق أخر أشار إلى أنه لا يفضل تغيير اللاعبين كثيرًا، قائلًا: ” حتى الآن لم أعرفهم بشكل كامل، ولن أتحدث عن تشكيلة الغد “.