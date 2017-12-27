احتجار صحفيين من ” رويتز ” في ميانمار

نايبيداو(صدى):

أصدرت محكمة في ميانمار، اليوم الأربعاء، حكماً باستمرار احتجاز اثنين من صحفيي وكالة ” رويترز ” للأنباء، لمدة 14 يوماً.

وأحالت الشرطة الميانمارية، الصحافييْن وا لون، و كياو سوي إلى محكمة في يانغون، لحضور جلسة مقتضبة وتم السماح لهما بمقابلة عائلتيهما وزملاء ومحام للمرة الأولى منذ اعتقالهما في 12 ديسمبر الماضي.

وكانت الشرطة قد أعلنت أنها ستسقط اتهامات ضد اثنين من الصحافيين يعملان لمحطة تلفزيونية رسمية في تركيا ومترجمهما وسائقهما، يقضون حالياً عقوبة السجن منذ نوفمبر الماضي، بتهمة مخالفة قانون الطيران بالتصوير بطائرة من دون طيار.