بالصورة.. أشهر ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي

ماجد محمد(صدى):

أعلن الإعلامي السوري مصطفى الأغا، اليوم الأربعاء، عن قائمة ضيوف مؤتمر دبي الرياضي الدولي.

ويحضر المؤتمر كلًا من ” النجم الإسباني كارلوس بويول نجم برشلونة السابق، المدرب الإيطالي مارتشيلو ليبي، الحكم الإيطالي السابق بيرلويجي كولينا، الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب المنتخب المصري لكرة القدم، الإماراتي إسماعيل مطر، الإيطالي فابيو كابيلو مدرب ريال مدريد السابق “.

ونشر ” الأغا ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” صورة بقائمة أبرز المدعوين للمؤتمر.

يُذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستقبل مؤتمر دبي الرياضي الدولي، بحضور أبرز نجوم الكرة العالمية خلال الفترة الحالية.