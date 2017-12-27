أول تعليق للصندوق العقاري بشأن إعفاء المرابطين من سداد باقي القروض

نايف السالم(صدى):

نفت مصادر بصندوق التنمية العقارية، علمها بأي تفاصيل عن قرار مجلس الشورى، بشان إعفاء المرابطين بالحد الجنوبي، من سداد القروض للبنك.

وأوضحت المصادر، أن المستفيدين السابقين من الصندوق، لم يُسددوا مبالغ بحجم 32 مليار ريال.

وصرَحت بأن قضية عودة الصندوق للإقراض المباشر، ما تزال منظورة في القضاء، ولم يتم إصدار حكم نهائي بها.

يذكر ان مجلس الشورى، قرَر إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل في الحد الجنوبي، من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.