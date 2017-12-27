أول تعليق للصندوق العقاري بشأن إعفاء المرابطين من سداد باقي القروض
نفت مصادر بصندوق التنمية العقارية، علمها بأي تفاصيل عن قرار مجلس الشورى، بشان إعفاء المرابطين بالحد الجنوبي، من سداد القروض للبنك.
وأوضحت المصادر، أن المستفيدين السابقين من الصندوق، لم يُسددوا مبالغ بحجم 32 مليار ريال.
وصرَحت بأن قضية عودة الصندوق للإقراض المباشر، ما تزال منظورة في القضاء، ولم يتم إصدار حكم نهائي بها.
يذكر ان مجلس الشورى، قرَر إعفاء المرابطين المشاركين في عاصفة الحزم – إعادة الأمل في الحد الجنوبي، من سداد ما تبقى من قروض صندوق التنمية العقارية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2365 ] نشر منذ 22 دقيقة
حرام عليكم والله
القرار واضح
ذولي جنودنا والله يستاهلون كل خير
(لله در الحسد ما اعدله بدأ بصاحبه فقتله )
شيّووووون[ عدد التعليقات: 85 ] نشر منذ 15 دقيقة
يستاهلون جنودنا المرابطين على الحدود فهم بعد الله سبحانه وتعالى صمام الامان لهذا البلد وهم من ذاد عن حياضه بدمائهم وارواحهم واذا لم يتم تكريمهم بمثل هذه المبادرات فعلى الدنيا السلام