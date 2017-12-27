بالصور.. قرود تتسلل الأسوار وتعبث بالممتلكات في جامعة بيشة ” بلقرن “

أبها(صدى):

تستمر، القرود في تسلل الأسوار، في بلقرن بجامعة بيشة، مثيرين خوف وتذمر الطالبات، وتلفيات في ممتلكاتهم، إثر عبث الكلاب والقرود بها.

وناشد عدد من الطالبات بكلية العلوم والآداب بجامعة بيشة فرع بلقرن، المسؤولين بإيجاد حل لمشكلة تسلل الكلاب والقرود إلى الحرم الجامعي، مبدين تذمرهم، نتيجة عدم إتخاذ أي خطوة تجاه هذه الأزمة رغم الوعود.

وقالت أحدى الطالبات، “ تسلّل تلك القرود إلى مباني الجامعة وتجولها في ميادينها يثير الذعر والخوف بيننا “.

وقد أوضح المتحدث باسم جامعة بيشة الدكتور محمد يحيى آل عجيم، أن الجامعة تقع في منطقة يتكاثر بها القرود، ورغم ارتفاع الأسوار، إلا أن القرود لا تزال تجد طريقها للجامعة، نتيجة لقرب الكلية من مرتفع جبلي.

وأشار إلى أن الجامعة كلفت الجهات المختصة بالجامعة، بالنظر في الأمر ووضع خطط لحلول عاجلة، ويتم إنجازها في القريب العاجل.