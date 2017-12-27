إنشاء مركز الطب الشرعي بمحافظة محايل عسير بالاتفاق بين الصحة وبكري

محمد بن طحيطح (صدى):

وقع وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة بديوان الوزارة اليوم اتفاقية بين الصحة ورجل الأعمال بكري بن احمد ال صعب لإنشاء مركز الطب الشرعي بمحافظة محايل عسير .

وأوضحت الصحة أن الاتفاقية تأتي ضمن سلسلة اتفاقيات الشراكة المجتمعية التي تهدف من خلالها إلى تعزيز مساهمة القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية وتمكين المحسنين ومحبي الخير في الإسهام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

ويسعى الطرفين بموجب تلك الاتفاقية لإنشاء مبنى مركز الطب الشرعي على مساحة ٢٨×٢٧.٤٠ متر وتتسع لعدد ٢٠٠ صحن وتضم أيضا مكاتب خدمات إدارية بتكلفة إجمالية بلغت ٢ مليون وتسعمائه وخمسون الف ريال.

وتعد المشاركة المجتمعية إحدى المبادرات الهادفة إلى تفعيل مشاركة جميع مكونات المجتمع للمساهمة في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الصحة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.