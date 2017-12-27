عميد بالجيش اليمني: نتهيأ لتحرير البيضاء كاملة من ” الحوثي “

فهمي محمد(صدى):

قال سعيد الشني أحد مشايخ البيضاء باليمن، اليوم الأربعاء، إنه في حالة تحرير البيضاء سيقودهم إلى تحرير اليمن بشكل عام.

وفي السياق ذاته أوضح العميد الصلاحي،رئيس عمليات اللواء 26 ميكا، أن الجيش يعمل على تهيئة أنفسهم لتحرير محافظة البيضاء بالكامل من ميليشيا الحوثي الإيرانية.

ووجه ” الصلاحي ” رسالة إلى المواطنين قائلًا: ” ندعو جميع المواطنين المنضمين مع الحوثي أن ينفضوا غبار الذل بعد كسر شوكة الحوثي ” .

الجدير بالذكر أنه تم تحرير مديرية نعمان أولى مديريات محافظة البيضاء من ميليشيا الحوثي الإرهابية.