رجل يستبدل البنزين بـ ” الكوكاكولا “

متابعات(صدى):

تكلف رجل ثمن تصليح سيارته من ماركة بي إم دبليو إنتاج 2003، أكثر من ثمن السيارة ذاتها، بعدما استبدل البنزين بمشروب غازي.

وسكب الرجل عبوة من المشروب الغازي ” كوكا كولا ” ، في خزان بنزين سيارته، وبعد قيادتها لمسافة قصيرة ظهر على لوحة القيادة تحذير لمشكلة في المحرك، ومن ثم توقفت عن الحركة تماما.

ونشر الرجل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الفاتورة التي دفعها للكشف عليها، ولحل المشكلة التي أوقع نفسه فيها، بعدما أوصى موظفو الخدمة بتفريغ خزان البنزين من الكوكا كولا وتجفيفه جيدا، وتغيير مصفاة مضخة الوقود، الأمر الذي كلفه أكثر من 1500 دولار، في حين أن ثمن السيارة ذاتها 1000 دولار فقط.