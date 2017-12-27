قبل 4 أيام على النهاية.. مغردون يودعون 2017 بالفرح والدعاء

نايف السالم(صدى):

بعد 4 أيام من الآن يحل علينا عام جديد بأحلام وطموحات وأمنيات جديدة، ليتركنا عام 2017 بالعديد من الذكريات والأمنيات التي لم تتحقق، فالبعض يراه عام حظه ولكنه كان يسير بعكس الرياح مع آخرين.

ودشن مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” هاشتاج ” كلمة تقولها لعام 2017 “؛ ليدونوا أبرز لحظات سعادتهم وحزنهم في هذا العام ويستعيدوا ذكرياتهم خلال 360 يوم في 2017.

دون ” عبدالعزيز ” مشاعر حزنه التي لازمته خلال العام، قائلًا “نِهاية عام حزين، ذقت مرارة الفقد و جربت أقسى أنواع الشعور، عام فقدنا فيه اُناس لا يتعوضون “.

وأكد ” نايف ” على صموده رغم السقطات التي لازم 2017، قائلًا ” بالنسبة إلي كان عام تحدي و تجاوزت سقطاته بسلام ولله الحمد “.

وودع ” إبراهيم ” 2017 بعبارة قاسية تدل على ما مر به خلال العام، معلقًا ” مع السلامه الله لايرد رقمك مره ثانيه 2017 “.

ووجه ” فهد ” شكره إلى 2017 الذي تعرف فيه على حب حياته، قائلًا “احب هالعام اللي عرفني عليك وخلاك تصيرين بقلبي الحمدلله عليك”.

وأكد ” محمد ” أن السنين ماهي إلا أرقام والإنسان يصنع ما بداخلها، مغردًا ” انت مجرد رقم وانا احداث اصنعها “.

وقرر ” محمود ” استقبال 2018 وتوديع 2017 بدعاء لكي يكون عام خير عليه، مغردًا ” اللهم استودعتك مستقبلاً لا أعلم خفاياه، ولكني أعلم أنك خير مدبر وخير من أُودِعت له الودائع، اللهم اجعل القادم أجمل مما مضى “.