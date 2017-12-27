إحباط عملية تهريب أسلحة إيرانية جديدة إلى اليمن

فهمي محمد(صدى):

كشفت مصادر أن قوات الشرعية تمكنت من إحباط عمليات تهريب سلاح قادمة من إيران خلال الأيام الماضية، كانت تهدف إلى دعم الميليشيات الانقلابية في اليمن، في حين نجحت قوات التحالف العربي في ضبط كميات من الأسلحة المتوسطة في قوارب لصيادين في عرض البحر.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش اليمني العميد عبده مجلي إن الجيش الوطني والأجهزة الأمنية ستكون بالمرصاد لجميع عمليات تهريب السلاح بدعم قوات التحالف العربي الذي يقوم بدور مهم وبارز في هذا الجانب، مشدداً على أن جميع عمليات التهريب ستتوقف مع استكمال تحرير ميناء الحديدة الذي تستغله الميليشيات لإدخال السلاح.

وأضاف أن الجيش الوطني يستعد لفتح جبهات جديدة، لاستكمال تحرير ما تبقى من المحافظات وإرباك الميليشيات الانقلابية وتسهيل اختراقها بشكل سريع يتوافق مع التقدم الذي يجري حالياً في عدد من المحاور المهمة.