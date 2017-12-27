قبائل اليمن تنضم إلى الشرعية بعد تقدم الجيش في البيضاء

فهمي محمد(صدى):

انضمت العديد من القبائل اليمنية، إلى الشرعية بعد تقدم الجيش اليمني السريع في البيضاء عدد كبير من المناطق.

وأشار المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء، إلى وصول الشيخ ذياب الوهبي والشيخ خالد أحمد عبد ربه العواضي وكذلك العشرات من أبناء قبائل البيضاء لمساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء.

من جانبه، صرَح المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش اليمني العميد عبده مجلي، بأن قبيلتا آل العواضي، وآل الوهبي، وقبائل في نهم، انضموا إلى الشرعية.