قبائل اليمن تنضم إلى الشرعية بعد تقدم الجيش في البيضاء
انضمت العديد من القبائل اليمنية، إلى الشرعية بعد تقدم الجيش اليمني السريع في البيضاء عدد كبير من المناطق.
وأشار المركز الإعلامي للمقاومة في البيضاء، إلى وصول الشيخ ذياب الوهبي والشيخ خالد أحمد عبد ربه العواضي وكذلك العشرات من أبناء قبائل البيضاء لمساندة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية نعمان بمحافظة البيضاء.
من جانبه، صرَح المتحدث الرسمي باسم قوات الجيش اليمني العميد عبده مجلي، بأن قبيلتا آل العواضي، وآل الوهبي، وقبائل في نهم، انضموا إلى الشرعية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقويكم
لابد من صنعاء
ولو طال السفر
بإذن الله تعالى
جا يينك
جا يينك يا صنعاء العروبة والإسلام
رااايق[ عدد التعليقات: 3251 ] نشر منذ 50 دقيقة
لو أن كل القبائل اليمنية تتحد مع الشرعية ويكونوا يد واحدة ضد مليشيات الحوثي التابعة لإيران الصفوية **
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أتوقع خلال شهر أو شهرين تنتهي الحرب مع كلاب إيران * بإذن الله تعالى **
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الله أعلم ( أمنية أتمنى تحقق إن شاء الله ) ***