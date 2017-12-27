” البريد السعودي ” : بدء تصنيف الأنشطة الاقتصادية ” ISIC4 ” يناير

نايف السالم(صدى):

أعلنت مؤسسة البريد السعودي، عن بدء تطبيق الدليل الوطني للأنشطة الاقتصادية (ISIC4)، لتوحيد الأنشطة الاقتصادية واعتماد المعايير الدولية في ترميز الأنشطة، الأثنين القادم، 1 يناير 2018.

وصرح الحساب الرسمي لـ ” البريد السعودي ” ، عبر موقع ” تويتر ” ، : ” تعلن بدء تطبيق الدليل الوطني للانشطة الاقتصادية (ISIC4) وذلك لتوحيد الانشطة الاقتصادية واعتماد المعايير الدولية في ترميز الانشطة لتكون قاعدة إحصائية كفيلة بإصدار التقارير والإحصاءات “.

وتقوم الهيئة العامة للإحصاء باستخدام التصنيف في جميع منتجاتها الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة التحديثات على التصنيف، وأوكل لها مؤخرًا تمكين الجهات الحكومية من تطبيقه كتصنيف معتمد للأنشطة الاقتصادية في المملكة.

ويعرف تصنيف الانشطة الاقتصادية بأنه الطريقة التي يمكن من خلالها تجميع وحدات العد وفقا لترتيب مسلسل ومحدد حسب مجموعات متجانسة بهدف إيجاد إطار عام للمقارنة بين البيانات الإحصائية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.