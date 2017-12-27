خلال أشهر.. توحيد الزي الرياضي بمدارس البنات

عادل الحربي(صدى):

تخطط وزارة التعليم، لتوحيد الزي الرياضي للبنات بالمدارس خلال أشهر، بتكليف فريق تصميم مختص، للعمل على صنع الزي، بما يتوفق مع الضوابط الشرعية الإسلامية.

وأكدت مصادر، أن الزي سيكون موحدًا للطالبات بجميع المدارس، مبينة أن الفريق سينتهي من التصميم ورفعه للوزارة في غضون أشهر، وفقًا لـ ” الحياة “.

وفي نفس السياق كانت الوزارة قد أكدت أن برامج التربية البدنية ستطبق في المدارس بالتدريج وفق الضوابط الشرعية، بعد دراسة دامت 3 أشهر.