منها العراق وسوريا.. 5 دول تتصدر قائمة الأكثر تضرراً من الإرهاب

عادل الحربي(صدى):

أعلن المركر العالمي لمكافحة الإرهاب والتطرف ” اعتدال ” ، أن 19 منظمة إرهابية في الشرق الأوسط و شمال غرب أفريقيا بشكل خاص، تمكنت من جعل أكثر من 5 دول بهذه المنطقة في صدارة قائمة الدول الأكثر تضرراً من الإرهاب.

ونشر المركز عبر حسابه بموقع ” تويتر ” ، مقطع فيديو لكشف عن هذه الدول، والتي تصدرتها دولة العراق حيث ظهر فيها تنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى تنظيمات أخرى.

وتأتي سوريا في المركز الثاني، حيث إنها أكثر ازدحاماً بالتنظيمات الإرهابية، ومنها إلى باكستان صاحبة المركز الثالث حيث قتل بها أخطر إرهابي في العالم أسامة بن لادن.

وسيطر تنظيم القاعدة وحركة طالبان الإرهابيتين، على دولة أفغانستان جعلتها ضمن قائمة الـ5 دول الاكثر تضرراً من الإرهاب، بالإضافة إلى نيجيريا التي تسيطر عليها جماعة بوكو حرام الإرهابية من 8 سنوات.