التدريب التقني يحدد موعد التقديم في دورة اللغة الإنجليزية

علي القحطاني(صدى):

أكدت مؤسسة التدريب التقني والمهني أن برنامج اللغة الإنجليزية المكثف للخريجين سيكون خلال الفترة 6/4/1439هـ إلى 30/4/1439 هـ، وأوضحت أن الهدف من البرنامج تمكين المتقدمين من اكتساب مهارات اللغة لتأهيلهم لسوق العمل، مشيرة إلى أن مدة البرنامج 510 ساعة، وسيتم منح شهادة إتمام برنامج اللغة الإنجليزية.

وأضافت أنه في نهاية الدورة ستمنح مكافأة شهرية قدرها ألف ريال، وأيضا من يجتاز البرنامج بدرجة لا تقل عن 70 في مستوى B1 سيتم إعفاءه من شرط اللغة الإنجليزية في قبول برنامج البكالوريوس.

وأوضحت الشروط للمتقدمين وهو أن يكون سعودي الجنسية، ويكون لديه أحد المؤهلات ، وألا يكون تم قبوله في برنامج أخر في نفس الفترة الزمنية، وأن يكون حاصل على دبلوم إحدى الكليات التقنية التابعة للمؤسسة وأيضا لابد من الحصول على درجة اختبار القبول تعادل مستوى A1 على معيار CEFR المكافئ للدرجة 2 في اختبار. IELTS

والتقديم من خلال الرابط التالي:هنا