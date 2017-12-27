تغريدة من الشيخ صالح المغامسي تثير التساؤلات
دون إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة الشيخ صالح بن عواد المغامسي صباح اليوم الأربعاء تغريدة نارية، أكد فيها لن يسلم ذو رأي وعلم من تأليب الحمقى وأذية السفهاء، ما أثارت تساؤلات عديدة حولها من المتابعين له.
وقال الشيخ المغامسي في التغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لن يسلم ذو رأي وعلم وشرف من تأليب الحمقى وأذية السفهاء، سنّة ماضية في الأمم الخالية “.
وأضاف: ” الذي يقود الناس حقاً أصحاب القلوب التقية والنظرة الجليّة، مَن يتجرعون الغصص إذا ضاقت المسالك والفرص، لا الدهماء الذين يتأولون كل قول ويتبعون كل ناعق “.
افل[ عدد التعليقات: 10 ] نشر منذ 2 ساعتين
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القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24573 ] نشر منذ 2 ساعتين
هو صادق
الناس ماتخلي أحد بحاله
حتى لو أيش
وهذي فطرة الناس خلقوا عليها
مايتفقون مستحححححححححححيل
تلقى ناس توافق وتؤيد وناس تعارض وتهاوش
بل حتى الشيطان بنفسه لو ظهر
لوجد له أتباع تؤيده
هذا حال بن آدم
ولاحظوا حتى فاالتعليقات مهما كان الخبر زين ولا شين
تجد من يؤيد وتجد من يعارض🤗
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذا الحكي له اكثر من تفسير
ياخوي خليك في قال الله وقال الرسول
مالك ومال الدرب المعلق والمز والغمز
اياك اعني وفهمي يا جارة
بيوت الله لم تكن في يوم من الأيام لتصفية الحسابات والمنا طفات والمطاحنات
والألغاز انت شيخ بارك الله فيك
افدنا عن موعظة عن القبر الموت عن حياة الرسول محمد صلى الله ع وسلم والصحابة
رضي الله عنهم اجمعين
لكن رجاء خاص فكونا من الألغازوالدق بالحكي
هذة بيوت الله لها حرمة وقدسية وروحانية خاصة
الأمام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال
حدثو الناس ع قدر عقولهم
اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟؟
القرشي[ عدد التعليقات: 2100 ] نشر منذ 1 ساعة
اعانك الله يا فضيلة الشيخ على قذف السفهاء لك ولأمثالك من العلماء الذين ابانوا للناس سماحة الإسلام
وحقيقة الفتاوى المتطرفة التي خلقت الكثير من التساؤلات لدى الكثير من الناس حولها .
اللهم أرنا الحق حقآ وارزقنا إتباعه وأرنا الباطل باطلآ وارزقنا إجتنابه يارب العالمين .
الحجاج[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
صدقت ياشيخنا الجليل والسفهاء والحمقى وأهل الحسد لم يتركوا المغمور من الناس فمابالك بالمشهور في أي فضيلة كانت ولكن ( مايضر البحر أمسى زاخراً ….أن رمى فيه غلام بحجر ) ولو نصحت هذه الفئة من الناس مهما نصحت فلن يزيدهم ذلك إلا تمادياً ( وكم من عائب قولاً صحيحاً …. وآفته من الفهم السقيم ) وإن حصل وتغيّر بعضهم وليس كلهم فسيرجعون إلى منهجهم القبيح ..أتدري لماذا ياشيخنا الجليل؟ لأن المتني يقصدهم بقوله ( وأسر مفعولاً فعلت تغيراً … تكلّف شيئاً في طباعك ضده ) وفي الختام فلهم صحائفهم فليملؤها بما شاؤوا ولك أنت وغيرك الفضل والأجر إن شاء الله .
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 48 دقيقة
الحمد لله الذي اخرجنا من عبادة العباد
الى عبادة رب العباد
الحمدلله اااني لا اقسد بشر
ولا اتصوف لأحد
صالح المغامسي
يترحم على البوصيري صاحب البردة الشركية الضال المبتدع:-
قال المغامسي:{جاءني من ينصحني عن ترحمي على البوصيري.فأقولها الآن متعمداً ومصراً اللهم أرحم البوصيري أنا لا أكفر البوصيري فأنا أترحم عليه}.
نقول للمغامسي:
هل تدخل البوصيري في الإيمان بعد أن قال الشرك الأكبر.واصفا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله
يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممِ
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلمِ
وكان السلف ومن تبعهم بإحسان لا يترحمون على أهل البدع ويهجرونهم لله, لئلا ينفتن الناس بهم ويقللون من خطرهم على الناس.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 40 دقيقة
اليك يا مخدوع بالمغامسي
كيف يتقول ع الله بجهل
تمسك بمبدأ “لا يؤثم إلا ما أثمه الله”..
“المغامسي”: لو أراد الله تحريم الموسيقى لقال في كتابه “ولا تقربوا المعازف”
المصدر اليوتيوب
قدسو البشر قدسوهم وضعو لهم المعاذير
حنا همنا التوحيد الخالص لا نجامل ولا نداهن
ولا نرقع ثيابنا نقصرها بديننا ونخدع عامة الناس
علة المغامسي هداهـ الله للحق
انه تم مناصحتة من اكثر من عالم
ع بعض الطوام الصوفيه ولكن للسان حاله ما اراكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبل الرشاد؟؟
سيق نصحة العلامة الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله
وكذلك العباد والجابري الخ
لكنه استبد برأيه وخالفهم وآخر فتوى اباح سماع الموسيقى كما هو واضح فوق السطر ورفض التراجع ؟؟
وانه اجتهد وبلبغ مرتبة الأجتهاد في ذلك مثله مثل الأمام الشوكاني وابن تيمية وابن عبد البر