تغريدة من الشيخ صالح المغامسي تثير التساؤلات

نايف السالم(صدى):

دون إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة الشيخ صالح بن عواد المغامسي صباح اليوم الأربعاء تغريدة نارية، أكد فيها لن يسلم ذو رأي وعلم من تأليب الحمقى وأذية السفهاء، ما أثارت تساؤلات عديدة حولها من المتابعين له.

وقال الشيخ المغامسي في التغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” لن يسلم ذو رأي وعلم وشرف من تأليب الحمقى وأذية السفهاء، سنّة ماضية في الأمم الخالية “.

وأضاف: ” الذي يقود الناس حقاً أصحاب القلوب التقية والنظرة الجليّة، مَن يتجرعون الغصص إذا ضاقت المسالك والفرص، لا الدهماء الذين يتأولون كل قول ويتبعون كل ناعق “.