تطبيق يسهل تصميم الفواتير لمستخدمي أجهزة ” ماك “

أماني الغامدي(صدى):

قدم تطبيق manta، هدية ثمينة لمستخدمي أجهزة ماك، تتيح لهم سهولة وسرعة في تصميم الفواتير، دون الاستعانة بالبرامج التي تحتاج خبراء لاستخدامها.

ويتيح تطبيق ” manta ” إنشاء فواتير مخصصة، فضلاً عن توفير قوالب جاهزة للتعديل عليها وتخصيصها بمرونة وسرعة، ويمكن إضافة المنتجات وأسعارها، والضرائب، والخصومات وغير ذلك الكثير لاحتسابها بشكلٍ آلي.

كما يوفر التطبيق لمستخدمي التطبيق على أجهزة ماك، الحصول على الفاتورة النهائية بصيغة ” بي دي إف ” ، و معاينتها وإرسالها على البريد الإلكتروني، بالإضافة إلى توفير خيار إضافة شعار الشركة للفاتورة.

يشار إلى أن المستخدمين كانوا يعانون من استخدام برامج التصميم لإنشاء الفواتير، والتي كانت تتسم بالتعقيد والحاجة إلى الخبرة والدراسة لاستخدامها، مثل ” أدوبي ” و ” فوتوشوب “.