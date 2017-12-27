أجل قرانه وواجه الحوثيين.. ” الشمراني ” بمقبرة الشهداء في مكة

نايف السالم(صدى):

تنتظر العاصمة المقدسة، تشييع جثمان الشهيد الملازم أحمد بن صالح آل حسني الشمراني، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع، ظهر اليوم الأربعاء.

ويؤدي أقاربه من أهالي قرية آل عامر الحصن شمران بمركز باشوت، الصلاة على الشهيد في الحرم المكي بعد صلاة عصر اليوم، ومن ثم دفنه في مقبرة الشهداء ” شرائع مكة “.

ويذكر أن الشهيد كان ينوى عقد قرانه قبل شهر، ولكنه فضل تلبية نداء الوطن، وأجل موعد قرانه، ومن ثم واجه 6 حوثيين وتبادل إطلاق النار معهم وقتل عدد منهم قبل وفاته المنية.