أجل قرانه وواجه الحوثيين.. ” الشمراني ” بمقبرة الشهداء في مكة
تنتظر العاصمة المقدسة، تشييع جثمان الشهيد الملازم أحمد بن صالح آل حسني الشمراني، على متن طائرة تابعة لوزارة الدفاع، ظهر اليوم الأربعاء.
ويؤدي أقاربه من أهالي قرية آل عامر الحصن شمران بمركز باشوت، الصلاة على الشهيد في الحرم المكي بعد صلاة عصر اليوم، ومن ثم دفنه في مقبرة الشهداء ” شرائع مكة “.
ويذكر أن الشهيد كان ينوى عقد قرانه قبل شهر، ولكنه فضل تلبية نداء الوطن، وأجل موعد قرانه، ومن ثم واجه 6 حوثيين وتبادل إطلاق النار معهم وقتل عدد منهم قبل وفاته المنية.
تركي بن خالد القصيبي[ عدد التعليقات: 210 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمة ويغفرلة ويسكنة فسيح جناتة وإنا لله وإنا إلية راجعون
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 2 ساعتين
نحسبك عند الله من الشهداء
رحمك الله واجزل اهلك الصبر والسلوآن
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 3663 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يرحمه ويرحم جميع اموات المسلمين
الحجاج[ عدد التعليقات: 23 ] نشر منذ 1 ساعة
رحمك الله ياأحمد وإلى الفردوس الأعلى بإذن الله وأبشر فإن قبرك روضة من رياض الجنة إن شاء الله وسيكمل جيشنا الباسل حربه على المشركين الخونة وسيدوسهم بالأقدام وسينتقمون ويثأرون لك ولكل شهيد إن شاء الله مادام أننا بقيادة سيدي الوالد الكريم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين سيدي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظهم الله وأيّدهم بنصره – وتحت رايتهم ( سمعاً وطاعة ) في المنشط والمكره والعسر واليسر وفي كل الظروف ..عظّم الله أجركم ياوالديه وعائلته وأهله وأقاربه وزملاؤه وأحسن عزاكم .