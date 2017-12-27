فوائد عديدة للأفوكادو

متابعات(صدى):

يعمل الأفوكادو على حماية المناعة لاحتوائه على حمض الزيتيك الأولييك الغني بالحديد وفيتامين E ، كما أنه يحمي القلب من الأمراض المزمنة لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يفيد في حماية العمود الفقري من التشقق لدى الجنين .

ويلعب الأفوكادو دورا مهما في سد الاحتياج اليومي من الألياف الغذائية إضافة إلى احتوائه على الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

ويحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم الذي يساعد على إدرار البول.