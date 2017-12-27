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فوائد عديدة للأفوكادو

فوائد عديدة للأفوكادو
متابعات(صدى):

يعمل الأفوكادو على حماية المناعة لاحتوائه على حمض الزيتيك الأولييك الغني بالحديد وفيتامين E ، كما أنه يحمي القلب من الأمراض المزمنة لاحتوائه على حمض الفوليك الذي يفيد في حماية العمود الفقري من التشقق لدى الجنين .

ويلعب الأفوكادو دورا مهما في سد الاحتياج اليومي من الألياف الغذائية إضافة إلى احتوائه على الأحماض الدهنية المفيدة للجسم.

ويحتوي الأفوكادو على البوتاسيوم الذي يساعد على إدرار البول.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 3251 ] نشر منذ 2 ساعتين

كلوووو كويس ***

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