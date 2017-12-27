الدولار يتراجع أمام 6 عملات رئيسية خلال عطلة الكريسماس

عادل الحربي(صدى):

شهد الدولار الأمريكي، اليوم الأربعاء، تراجعًا أمام العملات الرئيسية، بعد حالة الاستقرار التي كان يشهدها أمس تزامنًا مع عطلة بعض الأسواق في عيد الميلاد الكريسماس.

وتراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية بنسبة 0.1% إلى 93.188.

وسجل اليورو ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 1.1876 دولار، بينما استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية عند 113.19 ين.

كما زاد الدولار الأسترالي بنسبة 0.2% إلى 0.7746 دولار أمريكي مسجلًا أعلى مستوياته في شهرين.