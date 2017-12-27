مريض بـ ” الأيدز ” وأسرته رفضت مساعدته.. معلومات لا تعرفها عن قاتل ” أسرة الدحيم “
بعد مرور 4 أعوام على ” حادث الياسمين ” ، الذي راح ضحيته 6 أفراد من أسرة واحدة، جاء قرار وزارة الداخلية أمس الثلاثاء، بتنفيذ حكم القتل تعزيزًا في الجاني ليُبرد قلب أسرة ” الدحيم “.
وكان قاتل ” أسرة الدحيم ” يرى أنه لا يستحق العيش منذ 4 سنوات، بعد ارتكاب حادث القتل لعدم حرصه أثناء القيادة، متمنيًا أن يغفر الله له جريمته، التي راح ضحيتها أبرياء، ليس لهم ذنبًا فيما لحق بهم.
وقال ” الدحيم ” منذ 4 سنوات، إنه كان يُعاني من مرض ” الايدز ” ، وهو ما دفع به إلى أن يكون شخصًا غير مسؤلًا بعد نبذ المجتمع له، موضحًا أنه قضى 3 أشهر بالشوارع دون مأوى، قبل تلقي العلاج.
وكشف عن رفض أسرته لاحتضانه بعد إصابته وهو ما شكل له صدمة كبرى، ودفع به إلى الهاوية وتعاطي الخمر؛ ليُسكن آلامه حسبما ذكر.
وأشار إلى أنه نجح في ترتيب حياته والحصول على وظيفه، إلا أن القدر شاء أن يقع حادث الياسمين الذي قضى على حياته، وجعله يشعر بالذنب، وسط نظرات المجتمع التي تلومه وينظرون إليه بأنه تعمد قتل الأبرياء، مما جعله يعود للمربع الأول مرة ثانية.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2366 ] نشر منذ 2 ساعتين
انت الآن بين يد الله تعالى
هو وكيلك وخصيمك
يعلم خائنت الأعين وما تخفي الصدور
حسبنا الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 24573 ] نشر منذ 2 ساعتين
موته كان أفضل له
بس ليته ماتسبب بقتل أحد
وش ذنب الناس تحط زعلك والضغوطات
عليهم🤔
س[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 1 ساعة
في سيكلوجية مريض الايدز قد لا تخفى على البعض ان مريض الايدز يمر في عدة مراحل ومن تلك المراحل واخطرها ((مرحلة الرغبة في الانتقام من كل البشر قريب او بعيد )) وذلك عن طريق محاولة نقل المرض لاكبر عدد ممكن من الناس اذا كان رجل يحاول قدر المستطاع نقله لاكبر عدد ممكن من النساء واذا كانت امراة المصابه تحاول نقله لاكبر عدد ممكن من الرجال وذلك عن طريق ممارسة الجنس معهم او نقله بطرق اخرى او الانتقام بطرق اخرى اذا صعب عليه نقل المرض عن طرق الجنس .
س[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 53 دقيقة
المشكلة الحقيقيه ان مرض الايدز في بداياته لا تظهر على الشخص اية اعراض تدل على انه مصاب بهذا المرض القاتل وتمتد فترة ماقبل ظهور الاعراض الى عشرة سنوات والبعض الى خمسة عشر سنة والشخص لا يوجد لديه اعراض تدل على انه مصاب وبعد هذه الفترة تظهر اعراض بسيطة تشبه الزكام من رشح والتهاب في الحلق الى ان تشتد الاعراض بشكل تدريجي ويدمر الجهاز المناعي للجسم وذلك عن طريق تدمير حراس او شرطة الجسم وتدمير جميع الدفاعات التي اودعها الله في الجسم لتصدي لكل عدو تسول له نفسه الدخول الى الجسم ، فاسبحان الله العظيم الذي خلق الجسم في احسن تقويم وبعد خلقه كون له حراس ساهرون 24 ساعة لحمايته من الاعداء ودوريات امنيه تعمل على مدار الساعه لرصد اي معتدي ومحاصرته وقتله فورا لذلك الجهاز المناعي اهم اجهزة الجسم وهو مايتم استهدافه من قبل فيروس الايدز فأذا اردت ان تدمر اي دولة ابدا بضرب الدفاعات الجوية واضعاف حرس الحدود وضرب القواعد الجوية وبذلك يسهل الباقي وهذا ما يتم في الجسم قبل تدميره بالكامل يتم اولا تدمير الدفاعات واضعافها !! لذلك فيروس الايدز نفسه ليس قاتل ولكنه يجعل الجسم مفتوح لجميع الجراثيم والميكروبات والفيروسات لدخول فيه وتدميره ومن لا يعلم ان الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والطعام الذي ناكله واماكن الجلوس والكراسي والسيارات مليئة بالكائنات الحية الغير مرئيه والتي تدخل اجسامنا في كل ثانيه ولكنها فورا دخولها تقتل وتدمر بفضل الجهاز المناعي
بنت النور[ عدد التعليقات: 415 ] نشر منذ 45 دقيقة
لاحول ولا قوه الابالله الله يرحمهم جميع ويصبر اهاليهم ويرحمنا اذا صرنا ماصاروا اليه الرجل بيدي الله وتحت رحمته اسأل الله مااصابه تكفير له 💔💔