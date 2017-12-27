بالصور.. مشاهير رحلوا عن عالمنا في 2017

أماني الغامدي(صدى):

رحل العديد من المشاهير والفنانين عن عالمنا هذا العام بعد صراعات طويلة مع المرض، ليتركوا لنا كنزا فنينا وتراث عزيزا علينا.

أبو بكر سالم

الفنان السعودي القدير، توفي في 10 ديسمبر، عن عمر 78 عاما.



سعد الصالح

الفنان السعودي الذي قدم العديد من العمال الدرامية والمسرحية، رحل في 23 يوليو بعد صراع مع مرض الفشل الكلوي.



حمزة اسكندر

المذيع السعودي صاحب حملة ” أنا أحارب السرطان بابتسامتي ” توفي في 24 يناير، بسبب مرض الالتهاب الرئوي.



عبد الحسين عبد الرضا

الممثل الكويتي الكوميدي الشهير، يعد أبرز الفنانين الخليجيين والعرب، وهو من رواد التمثيل في منطقة الخليج. قضى 50 سنة من عمره في الفن والتمثيل، رحل عن عالمنا في 11 أغسطس بالمملكة المتحدة، عن عمر يناهز 78 سنة.



كريمة مختار

فنانة مصرية شهيرة باسم ” ماما نونة ” لدورها الذي لعبته في مسلسل ” يتربى في عزه ” ، رحلت عن عالمنا بعد صراع مع المرض، عن عمر 82 عاما.



شادية

المطربة والممثلة المصرية المعتزلة، توفيت عن عمر يناهز 86 عاما بعد رحلة طويلة مع المرض.



روجو مور

يعد من أبرز من مثل دور العميل السري ” جيمس بوند ” أصيب بمرض السرطان وتوفي في 23 مايو، عن عمر يناهز 89 عاما.



فاتزدومينو

الموسيقار الشهير الذي حقق أكثر من 110 مقطوعة موسيقية، وعرف بأغنية The Fat Man وهي من موسيقى الروك أند رول.

