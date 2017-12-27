علي القحطاني(صدى):

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن طريقة احتساب الفئات الخاصة في برنامج المقابل المالي الذي سيطبق على المنشآت بداية 2018، مشيرة إلى أنه سيتم احتسابه بعامل واحد، سواء للأصحاء أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضحت الوزارة، أن المقابل المالي المطلوب من المنشأة عند إصدار أو تجديد رخص العمل، يتم دفع 100 ريال عن كل عامل وافد، مقابل رخصة العمل لمدة سنة.

وأشارت الوزارة إلى أن السنة المالية يبدأ حسابها لكل رقم موحد على حدة وهي تبدأ مع أول رخصة تم إصدارها أو تجديدها بعد تنفيذ القرار، بينما التي يتم إصدارها قبل بدء تطبيق القرار لن يتم محاسبة المنشأة عن المقابل المالي بالطريقة الجديدة.

وبيَنت الوزارة، أنه سيتم إصدار فاتورة عن الفترة الواقعة في سنة 2018 برسوم المستفيدين من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار، مشيرة إلى أنه تقع فترة من الرخصة الجديدة في عام 2018 وتكون الفاتورة المصدرة عنها صالحة للسداد لمدة 3 شهور ويتم تنبيه منشآت الرقم الموحد المستفيدة من إصدار وتجديد رخص العمل قبل تطبيق القرار، بإصدار هذه الفاتورة.

وأشارت إلى أن رسوم الأعوام السابقة المتأخرة تحسب بناء على سعر المقابل المالي المستحق حاليًا عن العمالة.