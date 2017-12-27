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  • نشر : منذ 7 دقائق
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  • حوادث

ضبط مواطن بحوزته 16 قارورة عرق مسكر بطريق الهدا

ضبط مواطن بحوزته 16 قارورة عرق مسكر بطريق الهدا
نايف السالم(صدى):

ضبطت دوريات الأمن التابعة لقوات الطرق بالكر ، مواطن يحمل كمية من العرق المسكر المصنع محليًا لترويجها، على طريق الهدا المؤدي لمكة المكرمة، بعد الاشتباه به.

وأوقفت قوات أمن الطرق، مركبة من طراز كورولا، بعد الاشتباه بها، يقودها مواطن، على طريق الهدا، وتم العثور على 16 قارورة من العرق المسكر المصنع محليًا، بعد تفتيشها.

وحرزت القوات المضبوطات، وسلمت المتهم لشرطة العزيزية بمكة المكرمة، مستكملة كافة الإجراءات النظامية.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 5 دقائق

استغفر الله
استغفر الله
استغفر الله

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