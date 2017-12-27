مهلة إضافية للشركات الأسمنتية لتحسين أوضاعها

علي القحطاني(صدى):

وافقت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، أن تعطي مهلة إضافية للشركات والمصانع في قطاع المنتجات الأسمنتية؛ لتحسن أوضاعها قبل تطبيق اللائحة الفنية لمواد البناء.

وأكد مسؤول بالهيئة إنهم بصدد إطلاق 40 لائحة فنية وتنظيمية مع قدوم عام 2020 وتزداد حسب الحاجة ووفقا لمتطلبات السوق.

وأوضح خبير الجودة والمطابقة المهندس محمد هريري، أن اللوائح منسجمة مع متطلبات منظمة التجارة العالمية في منح العدالة وعدم التمييز بين المنتجات، مشيرا أن القوانين ستكون متطابقة في المنتج المحلي والخارجي.

وأشار الهريري أن الهدف من اللوائح الفنية التي أصدرتها الهيئة تتضمن في المقام الأول الجانب الإنساني لضمان صحة وسلامة الإنسان، والهدف الثاني متعلق بالبيئة والحفاظ عليها، بينما الهدف الثالث يعتبر اقتصادي وتحقيق منافسة عادلة ومنح فرصة لكل دولة