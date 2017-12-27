” الصحة ” توقِع اتفاقية لإنشاء مركز الطب الشرعي بمحايل عسير

علي القحطاني(صدى):

وقّع معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة اليوم، اتفاقية شراكة مجتمعية لبناء مركز الطب الشرعي بمحافظة محايل عسير.

وتأتي هذه الاتفاقية رغبة من وزارة الصحة في تعزيز إسهام القطاع الخاص ورجال الأعمال في التنمية الصحية وتمكين المحسنين ومحبي الخير من القيام بأعمال خيرية ذات أثر صحي يلبي الاحتياجات الفعلية للمجتمع.

كما تأتي هذه المبادرة في إطار برنامج المشاركة المجتمعية ” أحد مبادرات وزارة الصحة الجديدة ” الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة في العلاقة بين الوزارة والمجتمع بما يعزز صحة المواطنين.