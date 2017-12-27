مؤتمر ” مارثون الألوان ” ينطلق في القطيف.. غدًا 

حسين العلي (صدى):

ينطلق مساء غد الخميس على مسرح جمعية القطيف الخيرية المؤتمر الإعلامي لمهرجان ” مارثون الألوان الخيري ” تحت شعار حياتنا ألوان، وبإشراف إدارة جمعية الجارودية الخيرية وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء و بحضور سعادة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بالمنطقة الشرقية الأستاذ عبدالرحمن بن فهد المقبل.

وسيتخلل المؤتمر شرح مفصل عن فكرة المارثون وأهدافه وفعالياته وانشطته المختلفة والمتنوعة، وسيتم من خلاله ايضا توقيع عقود الرعاية الخاصة بالرعاه الرئيسيين والداعمين وكذلك الرعايه الإعلامية للمارثون الخيري.