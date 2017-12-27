بعد هزيمة قطر في خليجي 23.. ” بن سحيم ” : منتخب مشوه ومضحك

نواف السالم(صدى):

علق رئيس المعارضة القطرية أحد شيوخ الأسرة الحاكمة في القطر الشيخ سلطان بن سحيم، على هزيمة المنتخب القطري من نظيره العراقي أمس الثلاثاء في بطولة الخليج 23.

واستنكر ” بن سحيم ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر ” طريقة لعب المجنسين من قبل تنظيم الحمدين، موضحًا أن هزيمة المنتخب ترجع إلى تنظيم الحمدين حيث لا يمثل هذا المنتخب الشعب القطري ولاعبيه.

وقال ” بن سحيم “: ” عذرًا يا قطر، هل هؤلاء المجنسين من يستحقون أن يأخذوا حقوق و مراكز لاعبينا، تجرعتم المر وخسرتم الكثير لتخرجوا لنا هذا المنتخب المشوه والمضحك، ليتكم بقيتم على هويتنا من أخرجت لنا منصور مفتاح و السنياري وعادل خميس وخلفان وغيرهم من النجوم، كانت خسارتنا بيدنا لا بيد عمرو “.

يُذكر أن المنتخب القطري صاحب أكبر عدد للاعبين المجنسين واجه نظيره العراقي ضمن منافسات خليجي 23، أمس الثلاثاء، وحصد الثاني فوز المباراة بنتيجة 2-1 .