البرسا يسعى للفوز بـ 5 صفقات في انتقالات الشتاء

ماجد محمد(صدى):

يسعى نادي برشلونة الإسباني أن يفوز بخمس صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في مطلع العام الميلادي الجديد 2018.

ويضع البرسا في خطته كلا من مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي، وفيليب كوتينيو لاعب ليفربول الإنجليزي، وليون جورتسيكا لاعب شالكة الألماني، ونبيل فقير لاعب ليون الفرنسي، بالإضافة إلى ألكسندر جولوفين لاعب نادي سيسكا موسكو الروسي.

ويحرص برشلونة على بتعزيز صفوفه خاصة بعد رحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، وإصابة الفرنسي عثمان ديمبيلي، التي أبعدته عن الفريق الفترة الماضية .