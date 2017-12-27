دراسات أمريكية توضح سبب زيادة الوزن رغم الرياضة

واشنطن(صدى):

أوضحت دراسات أمريكية السبب الأكبر، الذي يعاني منه الكثيرون، ممن يمارسون رياضة بانتظام، ولم يجدي ذلك نفعًا، بل ويتسبب أحيانًا في زيادة وزنهم، مؤكدة أن الأمر طبيعي.

وأكدت جامعة أريزونا الأمريكية، أن حتى ممارسة الرياضة قد تتسبب في تشكل دهون إضافية، في الجسم ، ويزيد الوزن معها.

وقد أجرى فريق بحثي بقيادة غلين غايسر، بحثًا تجريبي حول هذا الموضوع، شاركت فيه 81 امرأة تعاني من سمنة مفرطة، بتدريب رياضي منتظم لمدة 12 أسبوعًا، بمعدل 3 مرات في الأسبوع، وكل وحدة تدريبية نصف ساعة، ولكن دون تغيير في النظام الغذائي المتبع.

وأسفر البحث عن زيادة الكتلة الدهنية للجسم بنسبة 70%، مما أكد صحة الأبحاث التي توفي بأن الرياضة وحدها لا تكفي، إذا كان هناك فوضى في النظام الغذائي، بل لابد من موازنة الأثنين معًا.

وعلى غرار ذلك ينصح الباحث غايسر، بأن الرياضة لوحدها لا تفيد كثيراً، إذا أهمل الجانب الغذائي. فعندما يضاف إلى الجسم سعرات حرارية أكثر من تلك التي يحرقها بالرياضة، فالوزن سيزداد، والعكس صحيح إذا تم إهمال الرياضة.

ومثال توضيحي على ذلك، فأن شخص وزنه 70 كلغ عندما يجري لمدة نصف ساعة فإنه سيحرق 350 سعرة حرارية. وهي ذات الكمية من السعرات الحرارية التي يزوده بها تناول لوح صغير من الشوكولاتة.