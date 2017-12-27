تنبؤات بزيادة الهجمات الإلكترونية العام المقبل

موسكو(صدى):

أعلنت كاسبرسكي لاب، شركة متخصصة في أمن الحواسيب، قائمة بأهم التنبؤات حول التهديدات الموجهة في 2018، بالاستناد على أبحاث وخبرات وتجارب خبراء الشركة.

تصدرت البرامج الخبيثة عالية المستوى والتي تستهدف الأجهزة المحمولة، رأس قائمة التهديدات، إضافة إلى استمرار الهجمات المدمرة الماحية للبيانات.

وتوقعت كاسرسكي، قضاء المهاجمين وقتا أطول في الاستطلاع واستعمال معدات تصنيف، مثل BEEFP؛ لتحديد قابلية اللجوء إلى الهجمات القائمة على الانتظار وذات التكلفة المتدنية.

وشملت القائمة هجمات معقدة تستغل جهات الصلة بين نظام التشغيل والبرامج الثابتة في الحاسب الآلى، مع استغلال عدد كبير من المجرمين القدرات المتطورة للواجهات الموحدة للبرمجيات الثابتة الممتدة لإنتاج برمجيات خبيثة.

وتحوى القائمة اختراقات أكثر لأجهزة توجيه الأنترنت والموديم، بسبب قلة التحصين والتغاضي عن اعتباره أداة للمهاجمين.