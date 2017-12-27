عادل عزت: نستبعد زيادة عدد الأندية.. وتحقيق الاستقلال المالي لهم

نواف السالم(صدى):

صرَح عادل عزت رئيس اتحاد الكرة بالتزكية، بأن فكرة زيادة عدد الأندية بدوري المحترفين غير مطروحة على الإطلاق، مشيراً إلى أن الأمر الأكثر أهمية الآن هو زيادة مداخيل الرابطة، وتحسين التدفقات النقدية؛ لتحقيق الاستقلال المالي للأندية.

وناشد ” عزت ” ، الأندية بتقليل المصاريف والعمل على إعدام الديون وتسديدها، والعمل على تقليل القضايا، والعمل بشكل منظم لترتيب الأمور الداخلية.

وأوضح رئيس الرابطة، أن وجود طفرة اقتصادية على المستوى الرياضي سيزيده إصراراً وقوة للانتقال في البيئة الاستثمارية الرياضية إلى منطقة مختلفة تضاهي أكبر الدول في هذا المجال.

وتابع : ” نريد أن ننظم مسابقاتنا ولوائحنا بحيث تكون على مستوى عالٍ في المجال الفني والمالي والاستثماري والاقتصادي ” ، مؤكداً أن أي خطوة يخطوها الاتحاد ستكون قانونية وسلمية 100%.