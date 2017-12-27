” عمومية الحمادي ” : توزيع 90 مليون ريال أرباح مساهمي الشركة بنهاية 2017

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الجمعية العمومية لشركة الحمادي للتنمية والاستثمار ” الحمادي ” ، أنه سيتم توزيع الأرباح النقدية على مساهمي الشركة عن عام 2017، بعد 15 يومًا من نهاية ثاني يوم تداول بعد تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وأوضحت ” عمومية الحمادي ” أن إجمالي الأرباح الموعة يبلع 90 مليون ريال بنسبة 7.5% من رأس المال، لافته إلى أن رأس المالي الحالي يبلغ 1200 مليون ريال.

وأضافت أن الأرباح تمثل ما بعادل 0.75 ريال لكل سهم، بإجمالي عدد أسهم 120 مليون سهم.