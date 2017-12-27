” التمياط ” : منتخب عمان قوي ولكن أثق في الأخضر

ماجد محمد(صدى):

قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم نواف التمياط، إن مباراة الأخضر أمام عمان، فيخ ليجي 23 ستكون صعبة، مشددًا على أن المنتخب العماني قوي ولديه لاعبين جيدين.

وأضاف ” التمياط ” ، أن الأخضر لعب بطريقة مختلفة في كل مباراة، مشيرًا إلى تعرض بعض اللاعبين للاجهاد؛ نظرًا لقلة مشاركتهم مع أنديتهم.

وأكد على ثقته في فوز المنتخب، وتقديم نتيجة طيبة أمام منتخب عمان، المقرر إقامتها غدًا الخميس.