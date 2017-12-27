” التمياط ” : منتخب عمان قوي ولكن أثق في الأخضر
قال نائب رئيس اتحاد كرة القدم نواف التمياط، إن مباراة الأخضر أمام عمان، فيخ ليجي 23 ستكون صعبة، مشددًا على أن المنتخب العماني قوي ولديه لاعبين جيدين.
وأضاف ” التمياط ” ، أن الأخضر لعب بطريقة مختلفة في كل مباراة، مشيرًا إلى تعرض بعض اللاعبين للاجهاد؛ نظرًا لقلة مشاركتهم مع أنديتهم.
وأكد على ثقته في فوز المنتخب، وتقديم نتيجة طيبة أمام منتخب عمان، المقرر إقامتها غدًا الخميس.
عذآب الرحيل[ عدد التعليقات: 2338 ] نشر منذ 21 دقيقة
في يوم من الأيام
كتبت في صحيفة الرياضية
بقيادة مدير التحرير عبدالعزيز شرقي حفظه الله
ذلك الرجل المخضرم كتبت بالبنط العريض
المنتخب السعودي تأهل الى كأس العالم فمن سوف يرافقه؟؟
كتبت وهو لم يلعب اي مباراة في الدور التمهيدي
وخرج من الأدوار المتهيدية ايام ماجد والنعيمة والثينان الخ ايام العصر الذهبي
ثم كتبت عن المدرب آنذاك
عمر ابو الراس وظربة في الراس وخرجنا نذل الهزيمة
هذا العنوان قبل خمسة وعشرين سنة ولم نتعلم ولم نتعظ العبر والدروس
بل ما زال بعض اعلامنا ينفخ وينفخ
نحن نفعل بأنفسنا ما لا يفعل الخصم بنا
لذا رحم الله ايام فيصل بن فهد آل سعود وبس