بالصور.. تخريج 172 متدربا لسوق العمل بـ ” صناعي جدة “

حسين العلي (صدى):

احتفل المعهد الصناعي الثانوي بمحافظة جدة بتخريج المتدربين للفصل التدريبي الاول للعام 1438-1439 هـ المؤهلين لسوق العمل في العديد من التخصصات وهي: الحاسب الالي والكهرباء الصناعية وتشغيل الآت ولحام وcnc ومحركات ومركبات والطباعة والتصوير بواقع 172 متدربا. والمعرض الفني لمشاريع التخرج المصاحب للحفل تحت رعاية مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة مكة المكرمة فيصل كدسه ومدير المعهد مسفر بدران، وبحضور كل من ووكلاء ورؤساء ومدربي الاقسام التدريبية وعدد من أولياء امور المتدربين.

حيث تجول راعي الحفل ومدير المعهد برفقه وكلاء ورؤساء المعهد بالمعرض والذي يحوي العديد من انجازات ومشاريع المتدربين الخريجين بجميع التخصصات الفنية، ثم توجه الجميع لمسرح المعهد.

وبدأ الحفل بتلاوة آيات عطرة من آيات الذكر الكريم، بعد ذلك انطلقت مسيره الخريجين والنشيد الوطني، تخللها كلمة الخريجين وعرض عن مشاريع الاقسام الفنية لكل من قسم الكهرباء وقسم CNC .

بعد ذلك رحب مدير المعهد براعي الحفل والضيوف واولياء امور الخريجين والخريجين، والتي جاء فيها: ان في هذا اليوم المبارك والذي نشهد فيه تخريج كوكبه من ابنائنا المتدربين لسوق العمل والمؤهلين بالتخصصات الفنية والتقنية التي اكتسبوها خلال فترة تدريبهم بالمعهد.

كما لا يسعني في هذا الموقف الى أن أتقدم بالشكر الجزيل لما وراء هذا الانجاز العظيم من مدربي ومنسوبي المعهد والذين اقضوا جل وقتهم وتفانيهم بالعمل طيلة فترة تخرج أبنائنا فلهم منا الدعاء ووافر الشكر والتقدير , والشكر موصول لأولياء أمور الخريجين على حضورهم ومشاركة أبنائهم فرحة التخرج , واهتمامهم المتواصل مع ادارة المعهد طيلة تدريب أبنائهم حتى وصولهم لمقاعد التخرج , واوجه رسالتي الاخيرة لأبنائي المتدربين برد الجميل للوطن وللوالدين وذلك بالعمل الجاد والانضباط وحب الوطن والانتماء له من خلال المشاركة بالتنمية وتحقيق أهداف وطموح ومواكبة تتطلعات حكومتنا الرشيدة المتمثلة برؤية 2030.

وبنهاية الحفل قدم مدير المعهد درعا تذكاريا من تصميم قسم cnc وقسم الانتاج لراعي الحفل وتكريم المتدربين المتفوقين من الخريجين بالأقسام التدريبية وتقديم الجوائز القيمة لهم، وتكريم متدربان من قسم الكهرباء والحاصلين على جائزة التفوق العلمي على مستوى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد ذلك التقطت الصور التذكارية، صرح بذلك رئيس العلاقات بالمعهد عيد مرعي الغامدي.

