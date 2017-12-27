تحذير من التخلص من بطاريات الليثيوم في سلة القمامة

برلين(صدى):

حذرت هيئة البيئة الاتحادية الألمانية، من التخلص من بطاريات الليثيوم، في سلة القمامة في المنزل، وتغطية الأقطاب الخاصة بها؛ لتجنب حدوث قفلة كهربائية بسبب الأقطاب المكشوفة.

ونصحت الهيئة بتسليم تلك البطاريات إلى مراكز النفايات الإلكترونية، أو وضعها في حاويات تجميع البطاريات الموجودة في المتاجر الخاصة.

وانتشرت بطاريات الليثيوم مؤخرا، في الأجهزة اللوحية، والهواتف الذكية، وأجهزة اللاب توب، ومن ثم تستخدم في إعادة تدوير المواد الموجودة بها مثل الصلب، والزنك، والنيكل.