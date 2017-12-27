الاتحاد يرسل خطابا للمنتخب الكويتي بشأن الأنصاري

نواف السالم(صدى):

ترغب إدارة نادي الاتحاد في عودة الكويتي فهد الأنصاري لصفوف الفريق مرة أخرى، ليشارك الأنصاري مع الاتحاد في مباريات دوري المحترفين للموسوم الحالي.

وأشارت مصادر مطلعة، أنه من المتوقع عودة الأنصاري للاتحاد، خاصة بعد أن خرج المنتخب الكويتي من بطولة ” خليجي 23 “.

وتهدف إدارة الاتحاد إلى سرعة استعادة توازن خط وسط الفريق، قبل مباراة الفيصلي التي ستقام غدا ضمن الجولة الـ 16 من دوري المحترفين؛ لذا أرسلت خطابا للمنتخب الكويتي مطالبة بعودة اللاعب للفريق.