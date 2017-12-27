دراسة: زيادة دخل المرأة يدفعها للنحافة

متابعات(صدى):

أعلنت دراسة، أن اهتمامات المرأة تختلف عن اهتمامات الرجل كلما زاد دخلها، حيث كلما زاد دخل المرأة يقل وزنها أكثر من الرجل.

وأوضحت الدراسة ان انتشار البدانة بين النساء كان أقل في الفئة الأعلى دخلًا، حيث أظهرت المؤشرات انخفاض مستويات البدانة بين النساء بشكل حاد مع ارتفاع مستويات دخولهم.

وجاءت معدلات السمنة بين النساء كالتالي، حوالي 45 % من النساء في مستوى خط الفقر، إلى نحو 43 % للنساء في الشريحة المتوسطة، ثم إلى أقل من 30 % من النساء في مستويات الدخل الأعلى.