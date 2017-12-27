تغييرات جذرية في أماكن لاعبي النصر بمباراة الأهلي

نواف السالم(صدى):

اضطر مدرب نادي النصر، غوستافو كونتيروس، إلى الاستعانة باللاعب إبراهيم غالب للعب في مركز الظهير الأيمن؛ استعداداً لمواجهة بعد غد الجمعة.

يأتي ذلك بعد فقدان الفريق لخدمات المصابين خالد الغامدي وعوض خميس، وتواجد فهد الجميعة في المنتخب الأولمبي.

واعتمد المدرب، في تدريباته أمس الإثنين، على اللاعب عبدالله الأسطا كظهير أيسر، ثم زج بالمغربي سعد لكرو بدلاً منه وسط التدريبات، حيث إنه لم يحدد بعد من منهم سيلعب في هذا المركز بالمباراة.

وفي خط الوسط، استعان كونتيروس باللاعب عبدالعزيز الجبرين بجانب المصري حسام غالي والمغربي محمد فوزير ويحيى الشهري والبرازيلي ليوناردو بيريرا وأمامهم المهاجم محمد السهلاوي.