3 مقترحات لحل معوقات أصحاب العمل الجزئي

عادل الحربي(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن عدة اقتراحات؛ لمعالجة المعوقات التي يواجهها أصحاب العمل فيما يخص ساعات العمل الجزئي.

وقالت الوزارة، إن من بين تلك المقترحات أن يتم تشريع التعاقد بالساعة، والالتزام فقط بالتأمين ضد مخاطر العمل بنسبة 2% عند الاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وكذلك إلغاء التأمين الطبي؛ لتخفيف الأعباء عن صاحب العمل.

وأشارت الوزارة، إلى أن من ضمن معوقات العمل الجزئي حالياً، أن نظام العمل من 24 ساعة إلى 36 ساعة غير معرف، ولا يوجد محفز للتعيين بالدوام الجزئي، وكذلك إلزام صاحب العمل بمنح الموظفين التأمين الطبي.

وأضافت أن الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من العقبات التي تواجه القطاع الخاص في العمل الجزئي، بالإضافة إلى أن نسبة العاملين بالدوام الجزئي 0.75 %.