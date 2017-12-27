راعي أغنام يعتدي جنسيا على طفلة داخل مصلى

القاهرة(صدى):

تحول راعي أغنام يبغ من العمر أرذله على أغتصاب طفلة لم تتعدى عامها الثالث عشر، داخل مصلى تقام فيه الصلوات بالقرب من أحد الأراضي الزراعية في محافظة المنوفية المصرية.

وتعود الواقعة عندما عادت الطفلة إلى منزلها وهي تركض وملابسها متسخه وعلى وجهها علامات ضرب، وعندما شاهدتها والدتها أصابتها الصدمة وقالت لها ” حصل ايه اتخانقتي مع مني ” ولكن الطفلة لم تجب واكتفت بالبكاء، وعقب الضغط عليها من قٍبل والديها، أعترفت الطفلة بما فعله راعي الأغنام ، وتعديه عليها عقب خلعه لملابسها داخل المصلى المجاور للأرض الزراعية الخاصة بهم .

على الفور انتقلت أسرة الطفلة لمباحث المنوفية وقدمت بلاغ تتهم فيه الراعي باغتصاب ابنتها الصغيرة، وتمكنت المباحث من ضبطه .

وأكدت والدة الطفلة لوسائل إعلام محلية ، أن الراعي عقب القبض عليه عرض عليهم 200 ألف جنيهاً للتنازل عن المحضر، ولكننا رفضنا، وطالبت الأم القضاء بالعدل في هذه القضية والحكم بالاعدام على الجاني ليكون عبره لغيره ممن يقدمون على تدمير أسر بأكملها في لحظات تغلبهم فيها شياطينهم ودنائتهم .