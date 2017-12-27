أسباب متعددة لإنفاق المعلمات رواتبهن على المدارس

علي القحطاني(صدى):

تعتبر المعلمات السعوديات، أكثر إنفاقاً على وظيفتهم من المعلمين؛ نظراً لكون بعض المدارس ترى أن من واجبات المعلمة الإنفاق على وظيفتها من ورق تصوير وأحبار الطابعات التي يتم تأمينها بينهم بالتشارك.

كما تنفق المعلمات، مرتبات عمالة يستعان بها في تنظيف غرف المعلمين والمعلمات، أو القيام بالبيع في المقاصف المدرسية، ويمتد الأمر إلى استعانة المدارس بالمعلمين والمعلمات؛ كي يتم توفير مبالغ لشراء بعض الاحتياجات والمستلزمات الأخرى.

و يضطر الكثير من المعلمين والمعلمات، إلى الدفع مقابل ضمان الحصول على درجات الأداء الوظيفي أو الحصول على حظوة لدى قائدي المدارس.

من جانبهم، حذرت وزارتا الداخلية والتعليم، من إجبار المعلمين والمعلمات وبعض قائدي المدارس والمشرفين والمشرفات، على دفع أي مبالغ مادية في المدارس.