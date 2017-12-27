العين تعبر عن الحالة الصحية لجسد الإنسان

متابعات(صدى):

تعبر العين – العضو الحساس – عن الحالة الصحية للجسد؛ سواء إذا كان جيدا أم لا، فمثلا عند ارتجاف العين يعني أن الشخص يعاني من التوتر.

وأوضح الخبراء أن اصفرار بياض العين يدل على التعرض لأشعة الشمس بشكل كبير ويمكن لنظارات الشمس الجيدة أن تساعد في هذه الحالة.

يظهر أحيانا بالعين شعيرات دموية وهذه تكون إشارة إلى الإجهاد، وتختفي بعد أسبوعين، وقد يكون سبب ظهور الدم في العين نشاط بدني زائد أو ضغط على الأوعية الدموية عند العطس أو السعال.

ويعبر ظهور حلقة باللون الأصفر الفاتح حول القزحية على وجود خلل في حرق الدهون ووجود نسبة عالية من الدهون في الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية.