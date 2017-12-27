الشؤون البلدية تسمح بتركيب أجهزة الاستقبال والترددات اللاسلكية

عادل الحربي(صدى):

وافقت وزارة الشؤون البلدية والقروية بتركيب أبراج وأجهزة استقبال وبث الترددات اللاسلكية في 12 موقع تجاري وسكني، من بينهما أسطح المباني السكنية المرتفعة والأرصفة والزوائد التنظيمية وأعمدة الإنارة في الشوارع ومنارات المساجد والجوامع.

وأمرت الوزارة جميع الأمانات بالعمل على تطبيق الضوابط الموضوعة وأخذ الاعتبارات البيئية في المشروعات لعدم حدوث تأثيرات سلبية على البيئة.

وتهدف الضوابط البلدية والفنية بإنشاء أجهزة الاتصالات اللاسلكية التجارية بمظهر فني ملائم وتسعى لحماية السكان والبيئة من الآثار الناتجة عن استخدام الاتصالات اللاسلكية أو خطر انهيار المباني.