تنفيذ أكثر من 300 ألف زيارة منزلية ضمن برنامج ” الرعاية الصحية “

نايف السالم(صدى):

دشن ” برنامج الرعاية الصحية المنزلية ” ، بوزراة الصحة، 311522 زيارة، إثر حملته لزيارة المنازل ، خلال عام 2017 بواسطة، فريق طبي مكون من 320 طبيب، لتصل الزيارات اليومية إلى 2000 زيارة، مما يوفر الرعاية الكاملة للمرضى وذويهم.

وتطبق الوزارة هذه الخدمة في 213 مستشفى، في جميع مناطق ومحافظات المملكة، حيث يخدم حالياً 30538 مريضاً .

وأشارت الوزارة إلى أنه، تم قبول 11728 مريضاً جديداً، وفي المقابل كان عدد المرضى الذين انتهت خدمتهم 7440 مريضاً.

وأطلقت الوزارة هذا البرنامج منذ عام 1430هـ، وهو عبارة عن خدمات صحية يتم توفيرها للمرضى الذين تنطبق عليهم المعايير في جميع المناطق والمحافظات في منازلهم وبين أهلهم وذويهم، من خلال فريق صحي مؤهل، مما يسهم بشكل فعال في استقرار حالة المرضى الجسمية والنفسية وراحة أهليهم وذويهم.